Juliana Moreira al timone di Paperissima Sprint

16:09 - Passaggio di testimone a Paperissima Sprint. Dopo il successo della stagione estiva condotta da Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, il varietà firmato da Antonio Ricci e scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Carlo Sacchetti e Fabio Nocchi, torna con un’edizione speciale, in onda ogni domenica a partire dal 29 settembre.

Al timone Juliana Moreira la brasiliana più famosa della tv italiana, che dopo il successo del 2011 condurrà per la quarta volta il varietà domenicale dell’access prime time di Canale 5, affiancata dall’immancabile Gabibbo.



Paperissima Sprint, itinerante per tutto l’autunno tra le più belle località italiane, prenderà il via da Sarnico, la cittadina vicino a Bergamo, sul lago d’Iseo. Le divertenti gag inedite di Juliana Moreira e del Gabibbo si alterneranno a papere Vip e filmati provenienti da tutto il mondo: video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e molto altro.