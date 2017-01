"Italia's Got Talent", ancora talenti su Canale 5

foto LaPresse Correlati Belen, sposina a "Italia's Got Talent" 12:25 - Sabato 28 settembre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con "Italia's Got Talent", talent show campione di ascolti condotto da Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico. Continuano le selezioni per l’accesso alle semifinali del programma: sorprendenti talenti si esibiscono davanti alla giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. - Sabato 28 settembre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con "", talent show campione di ascolti condotto da. Continuano le selezioni per l’accesso alle semifinali del programma: sorprendenti talenti si esibiscono davanti alla giuria formata da

Dalla scorsa edizione si sono aperte le porte dello studio per esibizioni in esterna che necessitano di grandi spazi. Abbiamo quindi visto parkuristi, stuntman e biker acrobatici. In questa nuova stagione sono previsti numeri di moto acrobatiche, skateboard, fontane danzanti e... molte altre sorprese.