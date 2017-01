Verissimo, Michelle Hunziker: "Mi sposerò"

01:25 - Sabato 28 settembre, alle 16 su Canale 5, prende il via la nuova stagione di "Verissimo" condotto per l'ottava edizione da Silvia Toffanin. Ogni sabato Silvia incontrerà un personaggio del mondo dello spettacolo, della cultura o dello sport e, con contributi video di amici e persone care, ne farà emergere gli aspetti più intimi. Protagonista della prima intervista sarà Michelle Hunziker che ha confessato: "Mi sposo entro l'estate".

A Silvia Toffanin che le chiede se lei e il compagno Tomaso Trussardi abbiano già deciso il nome della loro futura bambina, la conduttrice risponde “Per ora c’è una short list. Ma solo quando la guarderemo in faccia decideremo che nome darle”. E nel corso dell’intervista, mamma Ineke, in un videomessaggio, dice di Michelle: “Mia figlia ha passato dei brutti momenti nella vita, ma è sempre riuscita a rialzarsi e a cogliere il lato positivo delle cose. Sono molto fiera di lei e la bambina che arriverà avrà una gran brava mamma”.



In studio confermati anche Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. Oltre alla Hunziker, Silvia Toffanin intervisterà Marco Bocci e Giulia Michelini, protagonisti della fiction “Squadra Antimafia” con Pietro Valsecchi, produttore e amministratore delegato Taodue. All’interno di una struttura quanto mai consolidata, quest’anno Verissimo presenterà una serie di novità a partire dalla presenza del comico Giuseppe Giacobazzi, che aprirà ogni puntata con un editoriale leggero e divertente sulle principali notizie di costume e gossip della settimana.



In questa edizione Verissimo affronta un tema molto delicato, che raramente viene trattato in ambito televisivo. Jonathan seguirà, nel corso dell’anno, il difficoltoso percorso di transizione di una persona che ha deciso di effettuare un cambiamento di sesso. Verissimo seguirà le varie tappe di questo lungo iter: dalle visite mediche, all’assistenza psicologica, dalle cure ormonali fino ad arrivare alla trafila burocratica che chi sceglie d’intraprendere questa strada deve superare.



E ancora, cosa si prova ad intervistare il proprio idolo? Verissimo darà la possibilità ad un telespettatore d’incontrare il proprio mito (calcistico, musicale...) e di potergli fare una vera e propria intervista.