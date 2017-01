"The Face", Naomi: "Cerco la nuova top model"

foto LaPresse Correlati Naomi regina del reality "The Face" 09:41 - Raggiante e fasciata da un elegantissimo abito bianco, la 43enne Naomi Campbell era al settimo cielo per la presentazione del reality show "The Face". La top model assieme alle colleghe Erin O'Connor e Caroline Winberg si sono riunite alla Royal Opera House di Londra per presentare alla stampa il nuovo programma tv. "Cerco la nuova top model", ha detto Naomi. - Raggiante e fasciata da un elegantissimo abito bianco, la 43enneera al settimo cielo per la presentazione del reality show "". La top model assieme alle colleghesi sono riunite alla Royal Opera House di Londra per presentare alla stampa il nuovo programma tv. "Cerco la nuova top model", ha detto Naomi.

"Valuteremo l'intera persona il viso, il look, la fiducia in sé stessa e la passione per questo lavoro", ha concluso. Lo show vedrà contrapporsi aspiranti top model per ben otto settimane. Si immergeranno nella vita reale della moda tra servizi fotografici, sfilate e campagne pubblicitarie di marchi vari.