Kendra Wilkinson: "Ho avuto un ictus"

Paura per Kendra Wilkinson. Dopo l'incidente d'auto, infatti, l'ex coniglietta di Playboy ha scoperto di aver avuto un ictus. Che per fortuna non le ha provocato danni. A dare la notizia è "E! News", che riferisce di una tac effettuata pochi giorni dopo l'accaduto e la stessa ex playmate d'oro conferma su Twitter: "E' vero, ho avuto un ictus". Ma ora sta meglio.

Ad aprile, quando Kendra è stata vittima del brutto incidente a Los Angeles, è stata ricoverata d'urgenza, sotto shock e dolorante ed è stata rapidamente dimessa non avendo riportato fratture o ferite gravi. Solo dopo la Wilkinson ha scoperto di aver avuto anche un infarto. L'ex coniglietta è stata coinvolta in una collisione frontale a Calabasas, sulla superstrada 101, ma non ha mai chiarito bene le dinamiche dell'incidente. Adesso si scopre che poteva esserle fatale.