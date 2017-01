Tina Cipollari, blocco del sesso col marito

foto Da video 12:09 - "Ho trascurato mio marito anche dal punto di vista intimo perché mi dedicavo notte e giorno ai nostri figli". Tina Cipollari, l'opinionista di "Uomini e Donne", racconta a "Top" la crisi, superata, con il marito Chicco, e la sua vita da mamma. "Si fanno molte rinunce, per anni ho completamente dimenticato cosa volesse dire una vita di coppia. Dopo una giornata con i miei tre figli non avevo voglia neanche di uscire". - "Homioanche dal punto di vista intimo perché mi dedicavo notte e giorno ai nostri figli"., l'opinionista di "", racconta a "Top" la crisi, superata, con il marito Chicco, e la sua vita da mamma. "Si fanno molte rinunce, per anni ho completamente dimenticato cosa volesse dire una vita di coppia. Dopo una giornata con i miei tre figli non avevo voglia neanche di uscire".

Per fortuna il marito ha capito: "Il nostro matrimonio non ne ha risentito perché Chicco ha capito che il motivo erano i figli. Ho la fortuna di avere accanto una persona intelligente, ho visto che non era accaduto nulla di insuperabile e sono corsa ai ripari". Tina è appena tornata in tv al fianco di Maria De Filippi: "Ho trovato la mia seconda famiglia, se arrivasse una proposta allettante la valuterei, ma solo a patto di poter continuare a partecipare al programma".