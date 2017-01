Mara Maionchi: "Lo giuro, niente parolacce"

foto LaPresse Correlati Mara Maionchi, relax e... fame!

Mara Maionchi piange per Emma 09:03 - "L'ho promesso a Gerry Scotti e voglio essere di parola: non dirò parolacce". Mara Maionchi, nuovo giudice di "Io Canto" si confessa a "Visto": "Mi sto esercitando parecchio, il massimo delle mie imprecazioni ora è 'perbacco'. Potrei arrivare anche a 'perdindirindina'. E poi è più facile che mi scappi un 'vaffa' con un ragazzo di 18 o 20 anni che con un ragazzino di 10".

Una nuova avventura dopo Amici: "Finalmente non ho più l'ansia di dover eliminare qualcuno dal programma e per questo sono molto più tranquilla", racconta. Mara è felicissima di questa nuova esperienza: "I ragazzini mi mettono di buonumore, non sono come certi ventenni: nessuno pensa di diventare un mostro sacro. Ho parlato con molti genitori e mi sembra che le aspettative siano limitate a fare bella figura sul palco. Qui non ci sono in ballo delle carriere, ma solo il piacere di cantare".