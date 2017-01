Marilyn Monroe senza segreti

foto IberPress 16:29 - Giovedì 26 settembre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Supercinema", il rotocalco d’informazione cinematografica di Canale 5. In anteprima le pagine manoscritte dei diari segreti di Marilyn Monroe e le immagini più belle e rare dell’attrice, tratte dal documentario "Love, Marilyn", che sarà nelle sale da domenica 29 settembre. - Giovedì 26 settembre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "", il rotocalco d’informazione cinematografica di Canale 5. In anteprima le pagine manoscritte dei diari segreti die le immagini più belle e rare dell’attrice, tratte dal documentario "", che sarà nelle sale da domenica 29 settembre.

A leggere i brani più intensi dei diari dell’attrice, ritrovati per caso in due scatoloni dal suo insegnante di recitazione Lee Strasberg, fondatore dell’Actor’s Studio, saranno personaggi del calibro di Glenn Close, Marisa Tomei e Uma Thurman.



E ancora, in questa puntata, tutti i retroscena, le rivalità e le amicizie dell’esercito di star sul set di "Tutta colpa di Freud", il film di Paolo Genovese interpretato da Marco Giallini, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Anna Foglietta, Vinicio Marchioni e Vittoria Puccini.