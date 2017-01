Gb, va in scena il sesso dal vivo

15:22 - Il sesso? Dal vivo, fatto direttamente in studio, mentre alcuni esperti (insieme ai telespettatori), osservano pronti a commentare la performance una volta terminata. La televisione inglese si prepara ad abbattere un'ulteriore barriera con "Sex Box", nuovo programma di Channel 4. Le coppie "agiranno" all'interno di una scatola di plexiglass insonorizzata ma opaca, che lascerà intuire tutti i loro movimenti.

- Tra i protagonisti della prima puntata ci sarà anche una coppia di ragazzi gay. Dopo essersi appartati, usciranno dalla scatola tra gli applausi del pubblico e parleranno della loro esperienza e delle loro sensazioni con gli esperti in studio. <br /><br />Il programma, condotto da Mariella Frostrup, fa parte di una campagna di Channel 4 per "Real Sex", ovvero una stagione di programmi che ambisce a separare il sesso vero dalla pornografia, esplorando come il consumo sempre crescente di quest'ultima stia creando nella gente un'idea distorta sulla propria vita sessuale.<br type="_moz" />