Virginia Raffaele: "Non sono raccomandata"

Rivendica il successo conquistato "senza raccomandazioni" Virginia Raffaele, neo co-conduttrice di "Striscia la notizia". Che al settimanale "Oggi" confessa: "Dire che ormai sono un personaggio di culto mi sembra troppo. Ho cercato di fare bene e sono contenta: quello che ho fatto l'ho fatto senza intrallazzi". E su Michelle Hunziker ammette: "E' un'ispirazione, ride sempre".

Virginia parla anche del fidanzato imitatore Ubaldo Pantani: "Ogni tanto ci diamo consigli: magari io gli suggerisco un tic, lui mi ricorda un gesto... a lui piace quando imito gli amici o la gente con cui lavoriamo. Io divento matta quando la sera mi fa Giletti". Poi parla dell'infanzia, quando con la mamma lavorava al luna park: "La domenica si lavorava tutto il giorno. E anche a Natale e a Pasqua. E poi, nel giorno di festa, per me il premio più bello era un pomeriggio ai giardinetti, per me che se volevo potevo far merenda con lo zucchero filato vicino all'ottovolante, il passatempo più ambito era un pomeriggio normale".