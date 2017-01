"Dentro la notizia", indagini sulla Siria

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:43 - Torna come settimanale del Tg4, uno dei marchi storici dell'informazione Mediaset: "Dentro la Notizia" con reportage, inchieste ed interviste. Al timone, a rotazione, i conduttori del tg serale: Giuseppe Brindisi, Benedetta Corbi, Monica Gasparini e Angelo Macchiavello. In onda dal 25 settembre, il mercoledì, in seconda serata, su Retequattro. La Siria al centro della prima puntata. - Torna come settimanale del Tg4, uno dei marchi storici dell'informazione Mediaset: "" con reportage, inchieste ed interviste. Al timone, a rotazione, i conduttori del tg serale:. In onda dal 25 settembre, il mercoledì, in seconda serata, su Retequattro. La Siria al centro della prima puntata.

"L'autunno si annuncia complicato: il Paese è in un momento di incertezza: il governo per ora tiene, ma non sappiamo quanto; si parla di ripresa, ma gli spagnoli ci comprano la Telecom", sottolinea il direttore Giovanni Toti. "Per questo abbiamo deciso di arricchire la programmazione con un appuntamento settimanale che vada a fondo dei fatti principali della settimana: sarà il classico settimanale di informazione, con i lanci da studio a legare i diversi servizi e reportage. Dentro la notizia starà con rigore sulle hard news: questa settimana - anticipa Toti - partiremo con il recupero della Concordia e con l'immigrazione, che tratteremo da due punti di vista: la disperazione dei profughi che sbarcano in Sicilia dall'inferno della Siria, con un reportage di Gabriella Simoni, e la scalata cinese all'economia italiana: c'è anche un sito Internet che aiuta gli investitori cinesi ad acquistare tutta una serie di attività commerciali nel nostro Paese, dai bar alle tabaccherie, fino alla produzione del Chianti gallo nero a Radda in Chianti".



Spazio anche a un servizio sul maxirisarcimento del lodo Mondadori, diventato definitivo. Chiuderà la puntata un'inchiesta sugli 'snuff movie', un mondo che fa da sfondo all'omicidio di una giovane romena, filmata e uccisa durante un gioco erotico a Lodi.