Tommaso: "Cerco una donna sincera"

Ufficiale della Marina Mercantile e modello per hobby, il nuovo tronista Tommaso Scala ha tutte le carte in regola per trovare l'amore a "Uomini a Donne". Napoletano, 26 anni, attraverso "Vero Tv" lancia un avvertimento al collega: "Con Aldo eravamo quasi amici ma ora ognuno per la sua strada, nessuno mi fa paura, nemmeno lui...".

"Ho partecipato a Ragazzi e Ragazze - racconta - ma il trono blu è una novità assoluta. Non pensavo fosse così emozionante". Ma cosa cerca in una donna? "Mi piacciono le donne eleganti e raffinate e odio la volgarità, ma la caratteristica più importante è la sincerità. Per mio lavoro sto via di casa per molto tempo, per me è importante instaurare un rapporto di fiducia assoluta". Con Aldo erano amici, adesso ognuno seguirà la propria strada: "Non mi spaventa, se dovesse piacerci la stessa ragazza nessun problema: vinca io migliore".