Sanremo, Fazio: "Festeggeremo la tv"

Squadra che vince non si cambia. Fabio Fazio svela a Tv Sorrisi e Canzoni le prime indiscrezioni sul Festival di Sanremo che si terrà dal 18 al 22 febbraio 2014. Gli artisti Big potranno portare due brani in gara, il venerdì i cantanti in gara omaggeranno i cantautori, inoltre previsti festeggiamenti per i 60 anni della televisione italiana. Ad affiancare Fazio torna Luciana Littizzetto.

"La prima riunione operativa c'è stata pochi giorni fa, non ne so ancora molto - dice il conduttore -. Ma rispetto all'anno scorso sono molto più rilassato. La logica, dopo il successo dello scorso anno, avrebbe suggerito di non rifarlo. Ma è come per un pilota di Formula 1. Non è che siccome ha vinto una corsa smette di partecipare, no? E inoltre ho il vantaggio di... confrontarmi con me stesso. Non saranno quei punti in più o in meno di Auditel a cambiarmi la vita".



Poi aggiunge: "Di certo con me ci sarà Luciana Littizzetto. E poi nei primi giorni del 2014 la televisione italiana compirà 60 anni. Ecco, il Festival sarà l'occasione per fare una grande festa di compleanno alla tv. Ma niente effetto nostalgia: sarà una festa di compleanno, mica si è nostalgici quando si festeggia il compleanno. Si è allegri. Ho anche un'idea per la serata del venerdì: abbattere il muro tra il Festival e il Club Tenco. Il Club Tenco è nato in antitesi al Festival, per dare spazio alla canzone d'autore, quella che 'invece' a Sanremo non andava perché lì c'erano solo le canzonette popolari. Oggi - secondo Fazio - questa separazione non esiste più: così dedicheremo una serata ai nostri grandi cantautori, coi loro capolavori rivisitati dai cantanti in gara. Quanto alla gara vera e propria, resterà la regola che ciascun Big presenta due canzoni e il pubblico ne elimina una".



FAZIO AI TALENTI DI AREA SANREMO: "PAROLA D'ORDINE DIVERTIRSI" - A pochi giorni dal termine delle iscrizioni all’edizione 2013 di Area Sanremo (il 30 settembre), l’unico concorso che porta i giovani al Festival della Canzone Italiana, arrivano gli auguri del conduttore della kermesse canora Fabio Fazio. "Area Sanremo si ricomincia! La grande avventura sta per ripartire e la parola d’ordine è divertirsi. Buon lavoro", ha detto Fazio.