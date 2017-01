"Le Iene Show", un salvadanaio a Lionel Messi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Ilary e Teo al timone de "Le Iene Show" 14:03 - Da martedì 24 settembre in diretta alle 21.10 su Italia 1 al via la nuova edizione de Le Iene show. Conducono Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band. Il pallone d'oro Lionel Messi, tra i giocatori più pagati al mondo, è stato accusato di aver evaso il fisco spagnolo per 4 milioni di euro. Le Iene decidono di "dare una mano" al fuoriclasse del Barcellona: l'inviato Stefano Corti organizza una colletta per le vie di Milano tra la gente... - Da martedì 24 settembre in diretta alle 21.10 su Italia 1 al via la nuova edizione de. Conduconoe la. Il pallone d'oro, tra i giocatori più pagati al mondo, è stato accusato di aver evaso il fisco spagnolo per 4 milioni di euro. Le Iene decidono di "dare una mano" al fuoriclasse del Barcellona: l'inviatoorganizza una colletta per le vie di Milano tra la gente...

Alcuni aderiscono divertiti all’iniziativa delle Iene, che si recano quindi con il “ piccolo bottino” di alcune decine di euro a Barcellona. Appostato fuori dal ritiro “blaugrana”, Corti consegna il salvadanaio con il denaro raccolto all’attaccante argentino, che porta via con sé l’omaggio dei suoi sostenitori italiani.



Tra i servizi della prima puntata: Pablo Trincia si occupa di un caso balzato agli onori della cronaca recentemente: ad agosto, al ritorno dalle ferie, i dipendenti di un’azienda nel modenese hanno trovato, con loro grande sorpresa, la ditta presso cui lavoravano quasi completamente vuota, senza né merci né macchinari. I lavoratori, infatti, si sono resi subito conto di come, durante il periodo di chiusura estivo, il titolare avesse trasferito il materiale in uno stabilimento in Polonia. Gli operai, hanno, quindi, deciso di presidiare l’azienda ormai svuotata, impedendo il passaggio dell’ultimo camion carico di merci diretto in Polonia. La Iena raccoglie la testimonianza dell’imprenditore e dei lavoratori.



Luigi Pelazza racconta di come alcune bande di bulgari riescano a clonare carte bancomat con grande facilità in tutta Italia. La Iena spiega nei dettagli come funzionano queste organizzazioni criminali e con che strumenti e modalità agiscono. Il meccanismo è molto semplice: dopo aver nascosto una microcamera e un lettore presso gli sportelli bancomat, la banda è in grado di copiare su carte neutre i dati presenti sulla banda magnetica e di registrarne il codice pin. Queste carte vengono, in seguito, da loro utilizzate per prelevare denaro presso gli sportelli, soprattutto nei weekend, quando le banche sono chiuse.



Nella scorsa edizione, le Iene hanno raccontato la storia di alcuni bambini gravemente malati, sottoposti a cure compassionevoli perché, ormai, impossibilitati ad affrontare ulteriori terapie. Dopo l’acceso dibattito scatenatosi in questi mesi, Giulio Golia è tornato a trovare le famiglie dei bambini per verificare il loro stato di salute. Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti.