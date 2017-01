"La cortigiana" tra passione e intrighi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati La cortigiana, le foto dal set 15:00 - Martedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 il primo dei tre episodi del film tv che ha conquistato 20 milioni di telespettatori in Europa: "La Cortigiana". La storia è ambientata nella Germania del XV Secolo in un Medioevo tra barbarie e superstizione. La protagonista è Marie (la 37enne Alexandra Neldel), accusata ingiustamente di condotta immorale da un signorotto locale che riesce così ad impossessarsi di tutti i suoi beni. - Martedì 24 settembre in prima serata su Canale 5 il primo dei tre episodi del film tv che ha conquistato 20 milioni di telespettatori in Europa:. La storia è ambientata nella Germania del XV Secolo in un Medioevo tra barbarie e superstizione. La protagonista è Marie (la 37enne), accusata ingiustamente di condotta immorale da un signorotto locale che riesce così ad impossessarsi di tutti i suoi beni.

Ripudiata dal promesso sposo, la ragazza è condotta in prigione, dove viene torturata e violentata. Tornata in libertà, Marie è costretta a vendere il proprio corpo per sopravvivere, ma, proprio grazie alle sue arti di cortigiana, farà di tutto per vendicarsi e farla pagare a chi le ha distrutto la vita.



“La Cortigiana”, ispirato all’omonimo best seller di Iny Lorenz e prodotto dal canale tedesco Sat.1 e dalla ORF austriaca, al suo debutto sugli schermi tv ha battuto ogni precedente primato d’ascolto, con oltre il 31% di share. Un successo che è stato esportato in molti altri paesi d’Europa, dove ha continuato a raccogliere larghi consensi di pubblico.