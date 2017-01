"Amici", Kledi nuovo prof di ballo

foto Facebook Correlati Tutti in fila per "Amici 13"

Amici" svela anche il team di ballo. La vera sorpresa è Kledi Kadin, il ballerino albanese che ha conosciuto il grande successo proprio grazie al talent affiancherà Alessandra Celentano e Garrison Rochelle, con la new entry Veronica Peparini. Un gradito ritorno che sicuramente farà felici i fan storici del programma.

"Amici" torna in onda a partire dal 23 novembre. Intanto continuano presso gli Studi Elios di Roma i casting per selezionare i nuovi allievi di "Amici", talent show di Canale 5 ormai giunto alla tredicesima edizione. Da quest'anno i provini sono aperti non solo a cantanti e ballerini; ma anche ad artisti hip hop, dance crew, band musicali e per la prima volta anche dj.