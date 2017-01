Colorado, Paolo Ruffini beato tra le donne

foto Ufficio Stampa Mediaset

- Secondo appuntamento con la comicità di Colorado, in onda in prima serata su Italia Uno, lunedì 23 settembre. Conduce Paolo Ruffini affiancato da Lorella Boccia e Olga Kent. Velocità, ritmo e nuovi volti per una prima serata all'insegna della risata. Tra le tante novità di questa 14esima edizione, la presenza del pubblico sul palco, che interagisce e partecipa attivamente ai momenti più divertenti dello show.