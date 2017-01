Francesco Testi: "Uscito dalla depressione"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Francesco Testi, sex symbol della tv 11:29 - "Sono uscito dall'incubo della depressione". Francesco Testi, il protagonista della fiction di Canale 5 "Baciamo le mani" racconta a "DiPiù" il male oscuro che da anni lo perseguita. "Ne ho sofferto la prima volta da adolescente, poi nei mesi scorsi è tornata, l'ho sconfitta grazie alla mia compagna e alla fede che ho ritrovato". - "Sono uscito dall'incubo della depressione"., il protagonista della fiction di Canale 5 "" racconta a "" il male oscuro che da anni lo perseguita. "Ne ho sofferto la prima volta da adolescente, poi nei mesi scorsi è tornata, l'ho sconfitta grazie alla mia compagna e alla fede che ho ritrovato".

L'attore confessa di essere reduce da un anno difficile nonostante il successo: "Mi sono sentito vuoto, inutile, privo di qualsiasi entusiasmo". La grande sofferenza è arrivata dopo la fiction: "Dopo questa fiction sono entrato in crisi e sono ricaduto vittima della depressione. E' stato allora che, all'improvviso, ho ricominciato a stare male, mi sentivo sempre stanco e svogliato, e triste. All'inizio pensavo di essere solo stressato, poi ho capito che stavo di nuovo sprofondando nell'incubo della depressione". Proprio durante il periodo buio, Francesco ha conosciuto la sua compagna Reda che lo ha aiutato a uscirne fuori: "E' un persona speciale, mi ha dato lo stimolo per provare a reagire. E poi un giorno ho sentito il forte bisogno di pregare, era una cosa che non facevo da anni. Così mi sono inginocchiato e ho cominciato a parlare con Dio. E di colpo mi sono sentito più forte e sicuro".