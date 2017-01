Emmy Awards, trionfa "Breaking Bad"

foto Reuters Correlati Sofia Vergara supersexy agli Emmy Awards

Emmy Awards, grande festa per la tv 09:07 - Assegnati a Los Angeles gli Emmy Awards, ossia gli Oscar della tv. A trionfare la serie "Breaking Bad" mentre "Modern Family" si è imposta per miglior serie Comedy. Miglior miniserie o film tv è "Behind the Candelabra" con Michael Douglas che ha vinto anche l'Emmy per il ruolo del protagonista Liberace e ha commosso tutti ringraziando la famiglia. Sexy sul red carpet Sofia Vergara col suo décolleté, tra le protagoniste di "Modern Family". - Assegnati a Los Angeles gli Emmy Awards, ossia gli Oscar della tv. A trionfare la seriementresi è imposta per miglior serie Comedy. Miglior miniserie o film tvconche ha vinto anche l'Emmy per il ruolo del protagonista Liberace e ha commosso tutti ringraziando la famiglia. Sexy sul red carpetcol suo décolleté, tra le protagoniste di "Modern Family".

Come miglior attore per una serie drammatica Jeff Daniels ha sconfitto la concorrenza di Bryan Cranston e Damien Lewis per il ruolo di Will McAvoy in "The Newsroom". Ancora una volta Claire Danes trionfa nella categoria migliore attrice grazie al ruolo di Carrie Mathison in "Homeland". Jim Parsons ("The Big Bang Theory") è miglior attore protagonista per le comedy e il corrispettivo femminile è Julia Louis-Dreyfus ("Veep"). Nella categoria talent show il premio è andato a "The Voice".