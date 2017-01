"Cotto e mangiato" torna con due novità

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:19 - Da lunedì 23 settembre torna "Cotto e mangiato", la rubrica dedicata alla cucina in onda su Italia 1, all'interno dell'edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto, il tg di Italia 1 diretto da Giovanni Toti. Tessa Gelisio per questa terza stagione dà spazio a due novità: la "ricetta schiscetta", studiata per risparmiare e mangiare più sano per chi fa pausa pranzo in ufficio e la "ricetta light", per chi vuole mangiare leggero, sano e dietetico. - Da lunedì 23 settembre torna "", la rubrica dedicata alla cucina in onda su Italia 1, all'interno dell'edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto, il tg di Italia 1 diretto daper questa terza stagione dà spazio a due novità: lastudiata per risparmiare e mangiare più sano per chi fa pausa pranzo in ufficio e la, per chi vuole mangiare leggero, sano e dietetico.

In più, per tutti coloro seguono il programma anche attraverso il sito internet www.cottoemangiato.studioaperto.it, e la pagina ufficiale di Facebook, confermata una volta alla settimana la realizzazione della ricetta del telespettatore. Sempre attraverso il sito si può inoltre scrivere per ricevere piccoli e grandi consigli che Tessa dispenserà durante il programma.