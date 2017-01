Marcella Bella giudice speciale a "Io Canto"

foto LaPresse 12:34 - Domenica 22 settembre, in prima serata su Canale 5, Gerry Scotti presenta "Io canto", regia e direzione artistica di Roberto Cenci. I ragazzi prescelti da Mara Maionchi, Flavia Cercato e Claudio Cecchetto sono pronti per le sfide a squadre. C'è una giuria di qualità a valutare: Celso Valli (compositore e arrangiatore), Fio Zanotti (direttore d’orchestra), Arianna Bergamaschi (cantante e attrice), Antonella Lo Coco (cantante) e Marcella Bella. - Domenica 22 settembre, in prima serata su Canale 5,presenta "", regia e direzione artistica di. I ragazzi prescelti dasono pronti per le sfide a squadre. C'è una giuria di qualità a valutare:(compositore e arrangiatore),(direttore d’orchestra),(cantante e attrice),(cantante) e

Con la terza puntata inizia per le tre squadre di "Io Canto" la vera e propria gara. Mara Maionchi, Flavia Cercato e Claudia Cecchetto avranno il compito di schierare i propri ragazzi utilizzando strategie, scelte musicali e artistiche per raggiungere un obiettivo importante: la vittoria di puntata. Inoltre è previsto un nuovo meccanismo di selezione. I tre capisquadra dovranno scegliere d’istinto alcuni nuovi ragazzi che verranno schierati immediatamente in gara tra loro.



La squadra di Mara Maionchi è composta da Veronica Rotin, Marina Brienza, Marica Salinas, Antonio Augliera, Beatrice Ferrantino, Shauna Vassallo, Yari Margotti e i ballerini Devis Masini e Mattia Semeraro. Claudio Cecchetto ha scelto Luna Melis, Marco Muraro, Simone Stocchero, Damiano Caponio, Nicola Paltrinieri, Miriam Di Pisa, Anastasia Vairo e i ballerini Antonio Cetera e Sofia Ghitti. Infine la squadra di Flavia Cercato è composta da Thomas Bocchimpani, Roberta Cometti, Walter Coppola, Morgana Brais, Sveva Pia LaTerza, Ambra Costa e i ballerini Melissa e Melania Di Luca e Luca Ferrò.