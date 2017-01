Da lunedì al via "All21": un break su sette reti

foto Ap/Lapresse 18:11 - Al via lunedì 23 settembre "All21", il break pubblicitario da 60 secondi che ogni sera alle 21 andrà in onda in contemporanea su sette reti Mediaset: Canale 5, Italia 1, Retequattro, La5, Mediaset Extra, Iris e TopCrime. "All21" è un'innovazione assoluta nel panorama comunicativo italiano. Garantisce alle aziende un minuto di pubblicità nel punto di massimo ascolto della fascia di prime time. - Al via lunedì 23 settembre "All21", il break pubblicitario da 60 secondi che ogni sera alle 21 andrà in onda in contemporanea su sette reti Mediaset: Canale 5, Italia 1, Retequattro, La5, Mediaset Extra, Iris e TopCrime. "All21" è un'innovazione assoluta nel panorama comunicativo italiano. Garantisce alle aziende un minuto di pubblicità nel punto di massimo ascolto della fascia di prime time.

Un minuto che non impatta sulle abitudini televisive del pubblico ma raggiunge un potenziale di 10 milioni di telespettatori con una share superiore al 30%. La nuova offerta Mediaset ha riscosso un immediato successo tra i principali investitori pubblicitari italiani che hanno già prenotato tutti gli spazi disponibili per il primo mese di messa in onda.