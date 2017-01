Belen Rodriguez sposina a "Italia's Got Talent"

12:13

- Dopo l'ottimo esordio di settimana scorsa va in onda in prima serata il 21 settembre il secondo appuntamento contalent show del sabato sera di Canale 5, condotto dae la neosposa. In giuria:. Lo scorso sabato lo show ha messo a segno il 28.88% di share pari a 5.384.000 telespettatori , vincendo la serata.