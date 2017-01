U&D, Anna: "Cerco marito in tv"

foto Ufficio Stampa Fascino 15:33 - Sul trono cerca il marito che ha perso a un passo dal matrimonio. E' determinata Anna Munafò, la nuova tronista di "Uomini e Donne", e vuole assolutamente ricominciare ad amare partendo proprio dal talk dei sentimenti di Maria De Filippi. A "Visto" la bella showgirl (dopo Miss Italia ha condotto lo Zecchino D'Oro con Pippo Baudo e recitato nella fiction Ris) racconta la sua nuova avventura: "Credo ancora nel matrimonio". - Sul trono cerca il marito che ha perso a un passo dal. E' determinata, la nuova tronista di "", e vuole assolutamente ricominciare ad amare partendo proprio dal talk dei sentimenti di Maria De Filippi. A "Visto" la bella showgirl (dopoha condotto locono e recitato nella fiction) racconta la sua nuova avventura: "Credo ancora nel matrimonio".

"Mi sono offerta io per la poltrona rossa - racconta Anna - perché sono rimasta single a febbraio dopo ben cinque anni di fidanzamento, ad un passo dalle nozze. Nel matrimonio però ci credo ancora. In tv non sono a caccia di pubblicità, ma di un uomo con cui mettere su famiglia. Nel mio futuro non ci sono le luci dello spettacolo ma un figlio". Insomma, la 27enne siciliana ha le idee chiare e il suo uomo ideale deve essere "sicuro di sé e avere una personalità forte in grado di tenere testa alla mia". Riuscirà a trovarlo?