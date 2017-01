"Verissimo" svela il matrimonio di Belen

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Il nuovo volto di Verissimo 14:53 - Da sabato 21 settembre alle 15.30, su Canale 5, parte la nuova stagione di "Verissimo", il talk-show condotto per l'ottava edizione da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. "La prima puntata sarà incentrata sul matrimonio di Belen e Stefano De Martino", spiega Silvia a Tv Sorrisi e Canzoni. - Da sabato 21 settembre alle 15.30, su Canale 5, parte la nuova stagione di "", il talk-show condotto per l'ottava edizione da. Con lei in studio:. "La prima puntata sarà incentrata sul matrimonio di", spiega Silvia a Tv Sorrisi e Canzoni.

In questa edizione "Verissimo" affronta un tema molto delicato, dalle forti ripercussioni psicologiche e sociali, che raramente viene trattato in ambito televisivo. Jonathan seguirà, nel corso dell’anno, il difficoltoso percorso di transizione di una persona che ha deciso di effettuare un cambiamento di sesso "I gusti e la curiosità del pubbico cambiano in fretta - spiega la Toffanin - e noi cerchiamo di adattarci, portando nuovi temi come quello della transessualità, che ho trattato anche nelle scorse edizioni. E' un argomento che mi sta molto a cuore perché ho conosciuto persone con una sensibilità straordinaria e ci tengo a raccontare le loro storie, per nulla facili".



Tante le novità quest'anno dalla presenza del comico Giacobazzi, l'intervista approfondita con amici e parenti a un personaggio dello showbiz mentre un telespettatore intervista il proprio idolo: si inizia con Emanuele Corvaglia di "Amici".



Inoltre, in questa stagione Verissimo rafforzerà la sua presenza nel mondo dei social media. Oltre al sito www.verissimo.it, sarà presente su Facebook e, con @verissimotv, su Twitter e su Instagram.