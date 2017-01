Lucignolo 2.0 è già sui social network

01:52 - Lo abbiamo conosciuto come lo sguardo più indiscreto e innovativo sul mondo della notte e delle nuove tendenze. Come la voce del dj che, senza falsi pudori, ha saputo raccontare i giovani e i nuovi fenomeni di costume in modo diretto e senza retorica.

Lo abbiamo rivisto nella versione “Bellavita”, in un mix di attualità e divertimento.

Ora Lucignolo, programma e marchio cult di Italia 1, si prepara a tornare in onda, in una veste assolutamente nuova, sarà “Lucignolo 2.0”. Ancora una volta assolutamente contemporaneo, attento a registrare i nuovi trend.

Tante le novità, tante le sorprese e tante le iniziative che ci aspettano. E una forte anima “social”, in linea con i tempi delle nuove tecnologie e dei social network. Eccessi, tendenze, trasgressioni, nuove mode. Gli ingredienti “storici” ci saranno tutti. Preparatevi, però, ad essere stupiti perché appunto non sarà un semplice ritorno, ma un nuovo modo di vivere la tv.



Curiosi? Volete saperne di più?



Lucignolo 2.0 in attesa della messa in onda tv ha già aperto i battenti sui social network, con una presenza su tutte le principali piattaforme: c’è la pagina ufficiale Facebook (https://www.facebook.com/LucignoloTv), c’è il profilo ufficiale Twitter @lucignolo (https://twitter.com/lucignolo) con naturale hashtag #lucignolo e poi anche profilo Instagram (http://instagram.com/lucignolotv).



Presto anche un sito social con piattaforma di SocialTv per invio messaggi e poi anche, importantissimo, app mobile per invio video da parte degli utenti e altre iniziative collegate al programma.



Sui social network Lucignolo 2.0 sta già cominciando con alcune tracce (anche video…) a svelare le novità in arrivo: IL VIDEO.



Dunque, per saperne di più, non resta che diventare subito followers dei profili Twitter e Instagram e fan della pagina Facebook…