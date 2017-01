Olivia Wilde: "La celebrità è come un prurito"

foto Allure Correlati Olivia Wilde, sexy e senza reggiseno

Tuta di pelle nera aderente e décolleté in bella vista per Olivia Wilde, che stupisce con un servizio fotografico trasgressivo e intrigante. Dopo essere diventata familiare al grande pubblico con il personaggio di Tredici nella serie tv "Dr. House", ora ha imboccato con successo la strada di Hollywood. Ma l'attrice è rimasta con i piedi per terra e ammette: "La fama è un effetto collaterale, come il prurito anale".

Talento e fisico mozzafiato le hanno aperto le porte del successo, anche se svela di non aver mai rinunciato ai piaceri della tavola per qualche chilo in meno: "La paura dei carboidrati, del glutine, di qualsiasi cosa. Sono cose che ci allontanano dalla bellezza del cibo, dalla sua arte. Divento triste quando le persone dicono Oh, non mangio glutine, non mangio formaggio, non mangio questo".



E sui primi passi nel dorato mondo delle celebrità ammette: "La mia opinione è che nessuno è interessante solo per il fatto si essere famoso. Le celebrità sono interessanti per quello che fanno. Adesso mi dicono Ce l'hai fatta, sei famosa! Ma per me essere celebri è come un effetto collaterale, come per i farmaci: potrebbe provocare prurito anale e fama".