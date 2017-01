Lorella Boccia: "Quanti Amici a Colorado"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Lorella Boccia, sexy ballerina 09:44 - Da ballerina a presentatrice. Lorella Boccia è il nuovo volto femminile di "Colorado" con Olga Kent. Scoperta grazie ad Amici, in realtà lo show comico lo conosce bene visto che due anni fa era nel corpo di ballo. Lorella racconta a "Visto" la nuova avventura: "Sto realizzando il mio sogno, condurre un programma sul piccolo schermo. Anche se la mia vera casa è quella di Maria De Filippi e avere nel cast ex colleghi della scuola mi dà coraggio". - Da ballerina a presentatrice.è il nuovo volto femminile di "" con. Scoperta grazie ad, in realtà lo show comico lo conosce bene visto che due anni fa era nel corpo di ballo. Lorella racconta a "" la nuova avventura: "Sto realizzando il mio sogno, condurre un programma sul piccolo schermo. Anche se la mia vera casa è quella di Maria De Filippi e avere nel cast ex colleghi della scuola mi dà coraggio".

Eppure la Boccia durante la dodicesima edizione è stata eliminata a un soffio dalla finale, adesso ha preso il posto che era di Belen: "Quando abbiamo lavorato assieme ho cercato di rubarle tutto quello che potevo...". La ballerina non dimentica però Amici: "Dopo tanti mesi vissuti nella scuola tutti quelli che sono l'anima del programma diventano un po' come la tua famiglia... Ora solo solo molto gelosa del mio armadietto...". Ma Lorella non è "sola" in questa esperienza, Colorado infatti conta nel cast anche gli ex Amici Romina Carancini e Vincenzo Mingolla mentre Moreno canta la sigla "Tieni il tempo".