Diego Dalla Palma: "Cambio le celebrità"

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:41 - Da sabato 21 settembre alle 10.15 torna su Retequattro Diego Dalla Palma con "Come si cambia Celebrity". Nelle 8 puntate previste di questa nuova edizione saranno due famosi personaggi femminili del mondo dello spettacolo a affrontare un cambio di immagine, un perfezionamento del proprio look. "Ho scelto personaggi non più giovanissimi proprio perché così hanno una loro storia da raccontare", spiega Diego. - Da sabato 21 settembre alle 10.15 torna su Retequattrocon "". Nelle 8 puntate previste di questa nuova edizione saranno due famosi personaggi femminili del mondo dello spettacolo a affrontare un cambio di immagine, un perfezionamento del proprio look. "Ho scelto personaggi non più giovanissimi proprio perché così hanno una loro storia da raccontare", spiega Diego.

"Il mio non è solo un programma di consigli e bellezza, ma voglio far capire come la valorizzazione di se stesse parta anche dal proprio vissuto", racconta. In ogni puntata quindi le ospiti arriveranno nello studio dell'esperto di bellezza come escono da casa la mattina. Saranno affidate alle mani dei collaboratori per gli interventi preliminari. Poi arriverà Diego Dalla Palma che si occuperà di trucco, capelli e intanto farà parlare la 'cliente' della sua vita.



"Sono rimaste tutte molto soddisfatte - rivela -. La Mazzamauro, ad esempio, era solo un po' spenta e sono riuscita a riportarla a quella bella aggressività che aveva ai tempi dei film di Fantozzi, con rosso di capelli molto più acceso, con la Blanc ho accentuato il suo tratto aristocratico, mentre a Eva Robin's ho ridato la sua vera dolcezza".



Nel corso della puntata, nella fase trucco in particolare, Diego Dalla Palma ci farà conoscere meglio le protagoniste conversando con toni garbati e confidenziali di temi legati alla loro immagine e alla loro carriera professionale, ma anche di aspetti più intimi e riservati della loro vita lontana dai riflettori.