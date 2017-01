Grant Gustin sarà Flash in "Arrow"

11:02 - Un nuovo super-eroe arriva a movimentare la seconda stagione di "Arrow", in onda su Premium Action a partire dal 22 ottobre. Si tratta di Flash, il personaggio più veloce dei fumetti, che farà il suo esordio nell'ottava puntata e porterà scompiglio nella metropoli sorvegliata da Oliver Queen (Stephen Amell). Ad interpretarlo il giovane Grant Gustin, già noto per la serie-cult "Glee" in cui vestiva i panni di Sebastian Smythe.

Gustin sarà lo scienziato dalla doppia vita Barry Allen, il quale capita a Starling City per indagare su una serie di rapine che riguardano il suo passato. Allen-Flash sarà presente lungo tre episodi prima di sfrecciare in uno spin-off ad hoc, curato dallo stesso team produttivo di "Arrow".



Geoff Johns, celebre fumettista della DC Comics, prenderà parte al progetto dedicato al personaggio nato nel 1940 e già protagonista di una fortunata serie tv del 1990 con John Wesley Shipp.