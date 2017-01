Mtv Ema, Emma e Marco Mengoni in gara

foto Ufficio stampa Correlati Emma Marrone, caschetto biondo e frangetta

Svelate le nomination per gli Mtv European Music Awards, in scena il 10 novembre dal Ziggo Dome di Amsterdam. In testa con 5 nomination ci sono Justin Timberlake e gli artisti rivelazione dell'anno Macklemore & Ryan Lewis. Seguono con 4 nomination Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus e Robin Thicke. Emma, Fedez, Marco Mengoni, Max Pezzali e Salmo sono in nomination per il Best Italian Act.

Dopo una lunga pausa, Justin Timberlake continua a dominare il 2013 assicurandosi le nomine per le categorie di Best Male, Best Live, Best Look, US Best Act e Best Video con “Mirrors”. Per la prima volta in nomination agli Mtv Ema Macklemore & Ryan Lewis gareggeranno per le categorie di Best New, Best Hip Hop, Best Song con “Thrift Shop (feat. Wanz)”, Best US Act e Best World Stage per la loro performance all’MTV World Stage Wireless 2013 di Luglio.



Sarà un testa a testa tra Lady Gaga e Miley Cyrus per la nomination di Best Female, entrambe in lizza contro Robin Thicke per la categoria Best Video. Lady Gaga è in gara anche per le categorie Best Look e Biggest Fans – categoria che torna per il terzo anno di fila agli MTV EMA e decreta l’artista con i fans più numerosi ed accaniti i cui voti raccolti dal 30 agosto sul sito di MTV hanno contribuito alla classifica ufficiale dei cinque artisti in nomination – mentre Miley Cyrus si è assicurata anche le nomination supplementari per le categorie Best Pop e Best US Act. Le altre candidature di Robin Thicke sono per Best Song con “Blurred Lines (feat. T.I. & Pharrell)”, Best US Act e Best World Stage per la sua performance in Malesia all’inizio del mese di Settembre. Justin Bieber è ancora una volta nominato per le categorie Best Pop, Best Male, Biggest Fans e Best Canadian Act.



Tra gli altri artisti in aria di premi ci sono Taylor Swift, Bruno Mars, Green Day, Thirty Second to Mars, Daft Punk, Rudimental, Icona Pop e gli One Direction, ognuno in nomination per 3 categorie. Gli artisti con 2 EMA nomination includono Rihanna, Katy Perry, Eminem, Jay Z, Bastille, Imagine Dragons, The Killers, Paramore, Rita Ora, Drake, Afrojack, Avicii, Calvin Harris e Iggy Azalea. Prossimamanete MTV annuncerà anche i performer e i presenter che animeranno la serata dei 2013 Mtv Ema.



Gli MTV EMA premiano anche l’artista più votato con la categoria Worldwide Act. I fan possono votare per gli artisti nominati nel loro rispettivo Paese a partire da oggi, martedì 17 settembre. I vincitori di ogni regione riceveranno l’award come “Best Regional Act” e potranno passare alla fase sucessiva del voto che partirà venerdì 25 ottobre e poter quindi competere per il titolo della propria area (Europa, America Latina, Nord America, Asia-Pacifico e Africa-India-Medio Oriente). I 10 candidati ufficiali del Worldwide Act saranno poi annunciati lunedì primo novembre. Il vincitore della categoria sarà annunciato in diretta durante lo show ad Amsterdam.