Gianni Morandi, tutto sull'evento di Canale 5

Fervono i preparativi per uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. Su Canale 5 andrà in onda in diretta il 7 e l'8 ottobre in prima serata "Gianni Morandi Live in Arena". Nella cornice magica dell'Arena di Verona il cantante tra sorprese e nuovi brani accoglierà i fan per due serate imperdibili. E' online il sito ufficiale dell'evento in cui potrete trovare tutte le curiosità e gli aggiornamenti

"Sarò con una band e 100 giovani musicisti d'orchestra - aveva raccontato Gianni a Tgcom24 -. Stiamo provando 40 brani e ci saranno alcuni ospiti e amici". Secondo diversi rumors dovrebbe apparire sul palco anche Lorenzo Jovanotti, fan del cantante.



"Sono emozionato all'idea di avvicinarmi ai due giorni fatidici - aveva rivelato Morandi - e soprattutto per il fatto che avrò con me una grande orchestra con cui sto lavorando in questi giorni, diretta dal maestro De Amicis. E' un evento che abbiamo voluto con il direttore artistico Gianmarco Mazzi dopo la bella esperienza che ho fatto durante l'evento di Celentano sempre a Verona". Ci sarà anche il Molleggiato in una delle due serate? "No comment" è per ora la risposta ufficiale.



Lo spettacolo vanta la direzione artistica di Gianmarco Mazzi e la regia televisiva di Roberto Cenci.