Iggy Pop si trasforma in "brucaliffo"

foto Tgcom24 13:11 - Dalla musica alle favole il passo è stato breve per la leggenda vivente Iggy Pop. A quanto riporta Entertainment Weekly il veterano del rock presterà infatti la sua inimitabile voce al personaggio del brucaliffo - il simpatico bruco fumatore di "Alice nel paese delle meraviglie" - nella serie tv dell'ABC "Once Upon a Time in Wonderland". Lo show andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal prossimo 10 ottobre.

"Once Upon a Time in Wonderland" nasce come spin-off della fortunata serie tv "C'era una volta", ispirata al mondo delle favole. Nella puntata dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie il doppiaggio del brucaliffo era stato affidato al cantante dei Who Roger Daltrey, che aveva accettato di riprenderlo anche nello spin-off. All'ultimo momento ha però dovuto rinunciare, a causa di un impegno, ed è quindi subentrato Iggy Pop.