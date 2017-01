Bisio-Raffaele, super coppia a Zelig

foto Tgcom24 Correlati Zelig, tutte le donne di Claudio Bisio

09:29

- Dopo l'anno sabbaticoritorna al timone di "". E lo farà in dolce compagnia, perché al suo fianco ci sarà la comica, che intanto dal 23 settembre condurrà "" con. Una super coppia per l'edizione del 2014 come annuncia in anteprima "". Il progetto è ancora in via di elaborazione e la nuova stagione dovrebbe partire nei primi mesi del prossimo anno.