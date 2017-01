Ray Romano: "Twerking? Lo inventai io"

foto Da video Correlati Ai tempi di "Tutti amano Raymond"

Mtv Vma, duetto "caldo" per Thicke e Cyrus 13:15 - Miley Cyrus ha dato scandalo agli ultimi MTV Video Music Awards dimenandosi davanti a Robin Thicke, ma non è certo la prima a farlo. Ospite dell' "Ellen Show " Ray Romano, star della serie tv "Tutti amano Raymond" (ora nel cast di "Parenthood"), ha rivendicato la paternità del twerking. A dimostrarlo anche una clip del 2005, in cui scuote il sedere per aria. Compiaciuto l'attore ha ammesso: "E' vero, l'ho scoperto io". ha dato scandalo agli ultimi MTV Video Music Awards dimenandosi davanti a Robin Thicke, ma non è certo la prima a farlo. Ospite dell' "Ellen Show ", star della serie tv "" (ora nel cast di "Parenthood"), ha. A dimostrarlo anche una clip del 2005, in cui scuote il sedere per aria. Compiaciuto l'attore ha ammesso: "E' vero, l'ho scoperto io".

"Eri mio ospite nel 2005 per spiegare come ballano le donne con gli uomini" ammette la conduttrice, che per verificare mette a confronto il twerking di Miley Cyrus con quello di Ray Romano. Non c'è più nessun dubbio, si tratta proprio della stessa mossa.