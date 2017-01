Mediaset: tornano Bonolis, De Filippi e Ruffini

foto Twitter Correlati "Avanti un altro!", dietro le quinte 10:39 - L'estate ormai è alle spalle e Mediaset si prepara a vivere una stagione di successi. Si riparte alla grande lunedì 16 settembre: Paolo Bonolis con "Maria De Filippi con "Paolo Ruffini con " - L'estate ormai è alle spalle esi prepara a vivere una stagione di successi. Si riparte alla grande lunedì 16 settembre:con " Avanti un Altro! ",con " Uomini e Donne ",con " Colorado ". Sarà infatti una giornata di rientri su Canale 5 e Italia 1, con la ripartenza di tre titoli supercollaudati.

La nuova stagione del talk dei sentimenti targato dalla De Filippi, la 18esima, si apre alle 14,45 sull'ammiraglia Mediaset con la versione 'over', che vede protagonisti dame e cavalieri di età matura, e la novità della 'capsula', avveniristico elemento scenografico pensato dalla produzione come soglia di accesso al glamour della stilista Anahi Ricca e del suo staff. Nella versione classica il trono è misto, con Aldo, pizzaiolo 23enne di Catania, Tommaso 26enne napoletano ufficiale di Marina, e Anna, 27 anni, bellezza siciliana seconda a Miss Italia nel 2005. Alle 18.45, sempre su Canale 5, torna invece il preserale ideato da Paolo Bonolis condotto e ideato insieme con il collega e amico Luca Laurenti. Protagonisti come sempre i concorrenti che, in fila indiana, sono chiamati a rispondere a varie domande di natura generale per vincere il montepremi finale. In prima serata, ma su Italia 1, torna invece la comicità di "Colorado". Alla conduzione dello show, arrivato alla 14esima edizione, l'ormai veterano Paolo Ruffini con le nuove compagne, la ballerina Lorella Boccia e la modella Olga Kent. Una nuova sigla aprirà il sipario delle 12 puntate in programmazione. Tra le new entry: i Fratelli lo Tumolo e Michele La Ginestra.