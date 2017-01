Massimiliano Morra, nuovo sex symbol della tv

10:28 - Fisico d'acciaio e sguardo penetrante. Massimiliano Morra, in tv con la fiction "Baciamo le mani", sembra essere l'erede naturale di Gabriel Garko. Quando si parla di passaggio di testimone, però, mette le mani avanti: "Garko ha davanti a sé una carriera lunghissima. Ma sono felice, apparirò in altre tre fiction". Non solo tv per l'attore, che a "Dipiù" confida: "Sono iscritto a Medicina, mi mancano quattro esami".

Massimiliano ha iniziato a muovere i primi passi in passerella e - come Gabriel Garko - è stato lanciato nel mondo dello spettacolo dopo aver vinto nel 2010 il concorso Il più bello d'Italia: "Ho lavorato tanto come modello, ma non la consideravo una carriera. Era più che altro un modo per mantenermi all'università. Mi mancano ancora quattro esami e ho la ferma intenzione di laurearmi. Sono iscritto a Napoli alla facoltà di Medicina e Chirurgia".



La svolta arriva nel 2013, quando entra nel cast di "Pupetta Maresca" e subito dopo ottiene il ruolo in "Baciamo le mani". Ma la lista non si ferma qui. Nel 2014 lo vedremo infatti in altre tre fiction: "Valentino" (proprio al fianco di Gabriel Garko), "Furore" e "L'onore e il rispetto". "Ho sempre desiderato fare l'attore - ammette - E' un sogno che coltivo fin da quando ero bambino, ma a volte è la vita che decide per te. Bisogna essere nel posto giusto al momento giusto".