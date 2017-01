Michael J. Fox: "Si può ridere del Parkinson"

foto Ap/Lapresse Correlati Ecco le scarpe di "Ritorno al Futuro 2" 08:54 - Ridere del Parkinson? A quanto pare si può. Michael J. Fox dal prossimo 26 settembre sarà in onda in prima serata sull'Nbc con "The Michael J. Fox Show". Lo storico protagonista di "Ritorno al futuro" - a cui nel 1991 fu diagnosticato il morbo di Parkinson - torna sugli schermi con un ruolo parzialmente auto-biografico. Sarà infatti Mike Henry, un anchor newyorkeseche che abbandona il suo lavoro a causa della malattia . ? A quanto pare si può.dal prossimo 26 settembre sarà in onda in prima serata sull'Nbc con "The Michael J. Fox Show". Lo storico protagonista di "" - a cui nel 1991 fu diagnosticato il morbo di Parkinson - torna sugli schermi con un. Sarà infatti Mike Henry, un anchor newyorkeseche che abbandona il suo lavoro a causa della malattia .

Proprio come succede nella vita vera, Mike/Michael non si lascia abbattere dalla malattia e torna a lavoro anche se con un ruolo di basso profilo. "Il Parkinson è una sfida - ha rivelato l'attore - ma ho deciso di affrontarlo con un grande senso dell'humour".



L'attore di origini canadesi si è fatto conoscere al grande pubblico negli anni '80 nel ruolo di Alex P. Keaton nella serie "Casa Keaton", è stato poi definitivamente consacrato nei panni di Marty McFly protagonista della trilogia "Ritorno al Futuro".



Nel 2000 ha abbandonato le scene a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, ma di recente gli è tornata la voglia di calcare il set . "Alcune apparizioni nella serie The Good Wife mi hanno fatto venir voglia di voler fare di più - ha ammesso Fox - Le medicine mi hanno aiutato a tenere sotto controllo i sintomi di questo male".



Il ruolo dell'anchor televisivo newyorkese è stato cucito su misura per lui, per essere quanto più possibile aderente alla condizione dell'attore: "Gli anchor hanno una fama tutta particolare, che si basa sulla fiducia e l'affetto. Sono personaggi pubblici senza essere attori o atleti famosi".