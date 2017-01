Carol Alt, sexy ritorno in tv

foto LaPresse Correlati Carol Alt, spacco birichino sul tappeto rosso

Carol Alt, sexy sirena a 50 anni 11:45 - Dopo la moda si butta sulla tv. Carol Alt torna alla ribalta e dispensa consigli su benessere e alimentazione. L'ex top model, 53 anni portati splendidamente, ha debuttato infatti su Fox News con "A Healthy you & Carol Alt", un programma in cui insegna a mantenersi in forma. In versione salutista con cognizione di causa, visto che è una grande sostenitrice di un'alimentazione basata sui cibi crudi. - Dopo la moda si butta sulla tv.torna alla ribalta e dispensasue alimentazione. L'ex top model, 53 anni portati splendidamente, ha debuttato infatti su Fox News con "", un programma in cui insegna a mantenersi in forma. In versione salutista con cognizione di causa, visto che è una grande sostenitrice di un'alimentazione basata sui cibi crudi.

Perfettamente a suo agio nel suo salotto televisivo come una anchorwoman veterana, da perfetta testimonial del vivere sano mentre sfoggia un fisico da adolescente e due profondi occhi azzurri che bucano lo schermo, la Alt rende vivo il programma anche parlando apertamente di aspetti della sua vita privata. "Non sono stata sempre in forma - ha detto - a 34 anni ho cominciato ad avere problemi di salute e a mettere su peso. La mia carriera era a rischio e così mi sono detta che dovevo fare qualcosa. Mi sono anche resa conto che in giro spacciano per buone tante cure che non lo sono e provando un po' di tutto ora mi sento in grado di dire la mia e consigliare per il meglio in particolar modo le donne. Siamo una popolazione che invecchia e tutti vogliamo restare in salute e in forma".

Carol ha anche confessato di prendere 127 pillole al giorno come integratori dietetici. Per diversi anni star anche della tv italiana, l'ex top model, negli Anni 80 è apparsa su oltre 700 copertine di riviste famose: "Life Magazine" la definì persino "The Face" (Il volto). La Alt però assicura di sentirsi una donna come tutte le altre: "Sono figlia di un pompiere - ha detto in trasmissione - e ho vissuto come tale. Mi cucino da sola, vado in palestra, mi guardo allo specchio e vedo le mie rughe, sono assolutamente una donna comune".