Simone Annicchiarico: "Per Belen farei di tutto"

Dal 14 settembre Simone Annicchiarico ritorna al timone di "Italia's Got Talent" con Belen. Il presentatore racconta il suo rapporto speciale con la showgirl e al settimanale "Vero" confessa: "Farei di tutto per lei, mi piace come persona, poi struccata è bellissima. Siamo amici, d'altronde odio il matrimonio".

"Io diffido molto di lacune donne dello spettacolo - racconta Simone - non mi piacciono quelle che vanno in tv a sculettare. All'inizio nei confronti di Belen avevo lo stesso tipo di percezione che hanno molti italiani che non la conoscono. Ma poi si è rivelata una persona fantastica: io la amo e lo dico senza alcuna paura o problema". Ma Simone e Belen sono troppo amici: "Parliamo veramente di tutto, e quando si supera una determinata soglia quella persona ce l'hai dentro e e le vuoi davvero bene". Annicchiarico è felice di tornare a condurre il talent di Canale 5: "E' la mia quinta partecipazione e non posso che essere fiero, è come se fossimo una grande famiglia".