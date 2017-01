Cowell: "Britney era a disagio a X Factor"

foto Ap/Lapresse Correlati Britney Spears, che smorfie a X Factor!

Britney Spears sexy per il video 12:47 - Ospite nel salotto di Ellen DeGeneres, il patron di "X Factor" Simon Cowell ha chiarito perché Britney Spears non sarà presente nella prossima edizione del talent. "Non era a suo agio con gli aspetti negativi del ruolo - ha svelato - Non le piaceva che i concorrenti parlassero male di lei. Il motivo è che si trovava a disagio". A prendere il posto della Spears e di L.A. Reid arriveranno Kelly Rowland e Paulina Rubio. - Ospite nel salotto di Ellen DeGeneres,ha chiarito perchénon sarà presente nella prossima edizione del talent. "- ha svelato - Non le piaceva che i concorrenti parlassero male di lei. Il motivo è che si trovava a disagio". A prendere il posto della Spears e di L.A. Reid arriveranno Kelly Rowland e Paulina Rubio.

Simon Cowell la aveva corteggiata per mesi pur di averla nel suo show, ma il suo interesse era motivato da interessi economici più che personali. I talent rivali avevano infatti ingaggiato star di spicco e lui non voleva essere da meno. "American Idol" aveva infatti Jennifer Lopez, mentre "The Voice" aveva tra i giudici Christina Aguilera.



"Lei andava bene, penso che poi si sia trovata male - ha continuato - E' come se avessi preso qualcuno che non riusciva a parlare. Diventa un problema quando vuoi una persona che deve giudicare i concorrenti".