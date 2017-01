foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Studio Aperto e Tg4 contro il femminicidio 14:16 - Studio Aperto e Tg4 aderiscono alla campagna contro il femminicidio promossa dal Ministero degli Interni, facendo indossare durante tutte le edizioni dei due telegiornali in onda oggi delle specialissime magliette alle proprie conduttrici. - Studio Aperto e Tg4 aderiscono alla campagna contro il femminicidio promossa dal Ministero degli Interni, facendo indossare durante tutte le edizioni dei due telegiornali in onda oggi delle specialissime magliette alle proprie conduttrici.

Sabrina Pieragostini e Alessandra Viero nei notiziari del 12 settembre delle 12.25 e delle 18.30 del tg di Italia 1; Diletta Petronio e Monica Gasparini in tutti gli odierni appuntamenti del Tg4 indosseranno le magliette con il monito “No more feminicide – Don’t turn your back”.



Oltre alle conduttrici dei Tg di questa giornata, tutte le giornaliste di Studio Aperto e Tg4 presteranno il loro volto a questa campagna.



Queste particolari T-SHIRT sono state realizzate dal Ministero dell’Interno nell’ambito della riunione dei Ministri dell’Interno dei Paesi del G6, che si svolgerà a partire da questo pomeriggio presso la Prefettura di Roma. Durante il vertice, per la prima volta, una intera sessione, quella di questa sera, sarà dedicato al tema del femminicidio.



“Abbiamo scelto di aderire in modo convinto alla battaglia del G6 contro il femminicidio - commenta Giovanni Toti, direttore di Studio Aperto e Tg4 - mettendo in campo tutti i volti dei nostri telegiornali. Credo che il mondo dell’informazione non possa assistere passivamente all’escalation di violenza contro tutte le donne, cui stiamo assistendo ormai da troppo tempo” – questa è una battaglia di civiltà a cui tutti sono chiamati a dare il proprio contibuto”