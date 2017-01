Luca ed Enrica tra coccole e massaggi

foto Visto Correlati Luca ed Enrica, tenerezze al mare 08:33 - Quando il loro amore è scoppiato nella Casa del "Grande Fratello 12" in pochi ci credevano, bene dopo quasi due anni Luca Di Tolla ed Enrica Saraniti sono ancora insieme. Eccoli infatti a Marina di Eboli mentre si godono gli ultimi giorni d'estate tra coccole e massaggi. A "Visto" la coppia confessa: "Pensiamo alla convivenza ma senza fretta, è questo il nostro segreto per resistere nel tempo". - Quando il loro amore è scoppiato nella Casa del "" in pochi ci credevano, bene dopo quasi due anniedsono ancora insieme. Eccoli infatti a Marina di Eboli mentre si godono gli ultimi giorni d'estate tra coccole e massaggi. A "" la coppia confessa: "Pensiamo alla convivenza ma senza fretta, è questo il nostro segreto per resistere nel tempo".

Luca ed Enrica , che vivono a Milano in case separate, raccontano: "Siamo molto cattolici e andare a vivere insieme è un passo importante che porta al matrimonio. Per rispetto dei nostri valori abbiamo deciso di non affrettare i tempi come capita a tanti fidanzati come noi". Il loro rapporto è cresciuto con i mesi: "Siamo trasparenti, non abbiamo bisogno di filtri. Una volta fuori dalla Casa ci siamo avvicinati accettandoci e amandoci, con i nostri pregi e i nostri difetti".