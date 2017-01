"iPantellas", il mondo dei giovani su Italia2

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Risate dal Web alla tv 10:08 - Giovedì 12 settembre alle 21.10 arriva su Italia2 il mondo dei "Pantellas". Daniel e Jacopo, due amici 23enni della provincia di Varese, sono diventati famosi sul Web con i cortometraggi a sfondo giovanil-scolastico-familiare. In tre anni "i-Pantellas" (termine regionale che significa 'i tontoloni') hanno registrato decine di migliaia di fan. I cortometraggi toccano anche temi importanti come la droga, il razzismo, l'omosessualità e la politica. - Giovedì 12 settembre alle 21.10 arriva su Italia2 il mondo dei ""., due amici 23enni della provincia di Varese, sono diventati famosi sul Web con i cortometraggi a sfondo giovanil-scolastico-familiare. In tre anni "i-Pantellas" (termine regionale che significa 'i tontoloni') hanno registrato decine di migliaia di fan. I cortometraggi toccano anche temi importanti come la droga, il razzismo, l'omosessualità e la politica.

Conosciutisi per caso nel 2009 Daniel e Jacopo, dopo aver frequentato insieme alcuni corsi di teatro di strada, hanno deciso di mettersi davanti ad una telecamera, dapprima solo per gioco e poi specializzandosi sempre più nella creazione di cortometraggi scritti insieme, ripresi da Daniel e montati da Jacopo. Con estro e fantasia hanno dato vita ad una galleria di personaggi assurdi e divertenti come: mamma satana, ciccia cessa, big moma, in gran parte interpretati da loro, con la partecipazione di alcuni amici e della nonna di Daniel, divenuta oramai una vera star del web!



Dissacranti ed irriverenti, divertendo e divertendosi, iPantellas hanno raccolto davanti ai computer centinaia di migliaia di fan, descrivendo, estremizzandola, la vita degli adolescenti di oggi tra scuola e famiglia, fino a conquistarsi l’attenzione della televisione. Contattati da Mediaset, Daniel e Jacopo, senza rinunciare alla loro demenziale comicità libera da schemi e pregiudizi, hanno realizzato 12 cortometraggi da 50 minuti ciascuno per Italia2, in cui hanno descritto un mondo surreale fatto di mamme incredibili, professori terribili e ragazze impossibili.



Per i due amici non è stato facile passare dai video di pochi minuti alle puntate di prima serata, e questa prova così impegnativa li ha spinti a creare una piccola troupe, guidata dal regista Stefano Mesiano dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio.