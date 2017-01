Non si può far pace con "facciamo pace"

foto Ufficio stampa Correlati Marzullo dopo Marzullo 16:00 - Ci fosse una giustizia, a Facciamo pace (Raidue, giovedì, prime time) dovrebbero oggi materializzarsi gli autori del suddetto programma: nudi, contriti, col cilicio in mano, pronti a flagellarsi per aver inflitto agli spettatori di una rete già abbastanza bipolare, un people show di allegra efferatezza. - Ci fosse una giustizia, a Facciamo pace (Raidue, giovedì, prime time) dovrebbero oggi materializzarsi gli autori del suddetto programma: nudi, contriti, col cilicio in mano, pronti a flagellarsi per aver inflitto agli spettatori di una rete già abbastanza bipolare, un people show di allegra efferatezza.

Facciamo pace si presentava come una sorta di un paciere catodico, un docu-reality gandhiano. Doveva «offrire l’opportunità» agli italiani di scusarsi per torti inflitti nel passato a parenti, amici e conoscenti, brandendo una ritrovata maturità. Invece. Invece il primo problema è che, in nome del giovanilismo di rete, laddove un tempo si abusava di Francesco Facchinetti, qui si è pensato bene di arruolare Niccolò Torielli uno che somiglia, parla e si muove come Jim Carrey ma non è Jim Carrey. Torrielli se ne sta in giacca catarifrangente e cravattino, assettato sulla spoglia panchina -su sfondo bianco, tutto la risparmio- del programma con l’ex velina Federica Nargi dotata di parola ad intermittenza; e fa sfilare una serie di bulli senz’ironia che hanno commesso fatti raccapriccianti. Qualche esempio. Una figlia che per anni ha ingannato la madre fingendosi un di lei spasimante via email; un ex branco di ragazzini che prendeva per i fondelli il nerd del gruppo; perfino Paola Perego che ha riconosciuto -dopo 30 anni!- due ex compagnucci aguzzini che ne avevano infranti i sogni d’amore di quand’era giovane. Interessante e fondamentale, qui, la domanda della Nargi a tale Sergio: «Tu eri vicino di casa di Paola: chi meglio di te può dire com’era da ragazza?». E Sergio risponde, tranquillo: Paola era un cesso. E la telecamera finisce in una discoteca dove Paola, che non è più cesso, riabbraccia il suo quasi-ex. Trame sfilacciate, ritmo inutilmente ansiogeno, storie narcotiche, penitenze stranianti, la comparsata del mio amico David Parenzo che spero passasse di lì per caso: lo «sperimentale» Facciamo pace ha fatto il 2,34% di share. Non mi accanisco, come fa il collega Riccardo Bocca che ha twittato un semplice: «Siete pazzi!». Dice Torrielli a inizio puntata: « Ci sono un sacco di amici che hanno dei motivi per non parlarmi più». E gli amici non avevano ancora visto il programma...