Supercinema, il cinepanettone di Luca e Paolo

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:56 - Giovedi 12 settembre, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Supercinema", il rotocalco d'informazione cinematografica di Canale 5, che questa settimana anticipa la sua programmazione al giovedì, insieme alle uscite dei nuovi film del weekend. Vedremo le prime immagini di "Colpi di fortuna" il cinepanettone con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Supercinema-scoop: dal campo del Napoli calcio, tra tifosi e giocatori in allenamento, le prime, esilaranti immagini dal set di Colpi di fortuna, il cinepanettone targato De Laurentiis con le new entry, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, trasformato per l’occasione, in sosia del campione del Napoli Marek Hamsik , con tanto di cresta.



E ancora, come in un film di Fausto Brizzi, la storia degli ‘ex’, con tutte le immagini e le interviste di coppia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che - da questa estate- sono i due ex più famosi del mondo.