Luca Argentero sirenetto per amore

Luca Argentero non rinuncia agli ultimi giorni di relax e d'amore con la moglie e collega Myriam Catania. La coppia è stata paparazzata da Chi al largo di Ponza su una barca. Tra risate, baci e coccole, Luca e Myriam sono al settimo cielo anche perché hanno tanti progetti in ballo tra tv e cinema.

Infatti marito e moglie sono soci della Inside Productions e hanno già prodotto il primo film horror dal titolo "Cose cattive (Evil Things)". L'ex giudice di "Amici" poi sarà anche il protagonista e produttore di "Pericolo Verticale", docu reality dedicato al salvataggio in alta quota che andrà in onda su Sky. Luca ha dichiarato che lo spunto gli è venuto dal padre e dallo zio che sono guide alpine. Insomma un autunno ricco di impegni professionali per la coppia che cerca di sfruttare al massimo gli ultimi giorni di vacanza rimasti.