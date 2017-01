Il Gabibbo: "No ai Velini delle larghe intese"

foto Olycom Correlati Gabibbo, re di Striscia la Notizia 08:43 - Velini della porta accanto o Velini maggiorati per la nuova edizione di Striscia la notizia? Mentre è in corso il casting dei ragazzi che dal 23 settembre (ore 20.40 su Canale 5) saranno in video con Virginia Raffaele, il Gabibbo, che per la prima volta deve condividere la scena con due uomini, esprime tutta la sua preoccupazione sui possibili criteri di scelta. - Velini della porta accanto o Velini maggiorati per la nuova edizione di? Mentre è in corso il casting dei ragazzi che dal 23 settembre (ore 20.40 su Canale 5) saranno in video con Michelle Hunziker e ilche per la prima volta deve condividere la scena con due uomini, esprime tutta la sua preoccupazione sui possibili criteri di scelta.

“Ma qualcuno ha pensato, in questi tempi di spending-review - dice il Gabibbo - cosa vuol dire farmi strusciare addosso creature bisunte di olio? Io non ho problemi, ma dovrò andare tutti i giorni in tintoria a farmi smacchiare la moquette. Personalmente sono contrario (e vivrei tutto questo come un’imposizione), che i Velini siano uno ‘della porta accanto’ e uno ‘maggiorato’. No ai Velini delle larghe intese!”.



Dunque l'inserimento dei Velini è una e vera propria sorpresa al maschile per la prevista assenza di Michelle, sempre che i bambini non li portino le cicogne. Dopo tre settimane, alla Raffaele subentrerà Piero Chiambretti sino alla fine di ottobre, quando si formerà di nuovo la coppia Michelle Hunziker-Ezio Greggio che condurrà il tg satirico di Canale 5 sino a fine anno. Dal gennaio 2014 tornerà in video lo storico duo Greggio-Iacchetti, mentre gli ultimi mesi del programma saranno affidati a Ficarra e Picone.