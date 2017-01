"U&D", ecco i tre nuovi tronisti

foto Ufficio stampa 10:10 - A "Uomini e Donne" arrivano tre nuovi tronisti: due uomini e una donna. Anna, 27 anni di Milazzo , seconda classificata a Miss Italia 2005, molto sportiva e single da pochi mesi vuole vivere una bella favola. Poi è il turno di Aldo, catanese che si mantiene facendo il pizzaiolo ma sogna sempre di laurearsi e Tommaso, che la scorsa stagione aveva infiammato gli animi per la sua discontinua storia con Teresa in "Ragazzi e Ragazze. - A "" arrivanonuovi: due uomini e una donna., 27 anni di Milazzo , seconda classificata a Miss Italia 2005, molto sportiva e single da pochi mesi vuole vivere una bella favola. Poi è il turno di, catanese che si mantiene facendo il pizzaiolo ma sogna sempre di laurearsi e, che la scorsa stagione aveva infiammato gli animi per la sua discontinua storia con Teresa in "Ragazzi e Ragazze.

La prima puntata, come annuncia il sito ufficiale (www.mariadefilippi.it) e Anna fa il suo ingresso trionfale: quando è imbarazzata sorride e Maria De Filippi chiama i corteggiatori per darle il tempo di rilassarsi. Uno di loro non le offre la rosa e se ne parla molto. Aldo invece comunica alla famiglia la nuova avventura che lo aspetta. Dulcis in fundo Tommaso, ufficiale della Marina Mercantile, si emoziona quando parla e presenta la sua mamma, sogna una famiglia e lo aspetta un nuovo viaggio, a terra. Scendono le corteggiatrici, tante e belle, il loro non è proprio un appuntamento al buio perché questa volta la redazione ha fatto vedere loro alcune foto dei futuri tronisti...e Angelica si dichiara subito per Aldo, Maria li invita a ballare, per rompere il ghiaccio! Cominciano le prime chiacchiere di conoscenza reciproca...fra le corteggiatrici c'è anche Alessia che corteggiava Francesco...ma entra Teresanna accolta da un applauso fragoroso e spende sentite parole per raccontare l'inizio e la fine dolorosa della sua storia sulla quale anche Cristian e Tara esprimono la loro opinione.