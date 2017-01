Le Iene "ripescano" gli ex di "Vivere"

foto Tgcom24 Correlati "Vivere", cosa fanno i protagonisti 11:01 - A cinque anni dalla sua chiusura torna "Vivere". O meglio, torneranno alcuni dei protagonisti di quella soap recuperati da "Le Iene" per una fiction-aprodia costruita ad hoc per loro: "Sopravvivere". Per molti di loro infatti, da Veronika Logan a Sara Ricci, il post-"Vivere" è stato tutt'altro che facile. Lo ha anticipato Davide Parenti a "Sorrisi e canzoni tv". - A cinque anni dalla sua chiusura torna "Vivere". O meglio, torneranno alcuni dei protagonisti di quella soap recuperati da "Le Iene" per una fiction-aprodia costruita ad hoc per loro: "Sopravvivere". Per molti di loro infatti, da Veronika Logan a Sara Ricci, il post-"Vivere" è stato tutt'altro che facile. Lo ha anticipato Davide Parenti a "Sorrisi e canzoni tv".

C'è stato un tempo in cui per moltissimi telespettatori era un appuntamento irrinunciabile del primo pomeriggio. Soap ambientata sul lago di Como, con la sua faida tra le famiglie Bonelli e Gherardi, in qualche modo la risposta del Nord alla partenopea "Un posto al sole", "Vivere", andata in onda dal 1999 al 2008, ha vissuto per molti anni un vero momento di gloria. E con lei parecchi dei suoi protagonisti: Veronika Logan, Sara Ricci, Edoardo Costa, Paolo Calissano, Lorenzo Ciompi, Giorgio Ginex, Gabriele Greco, Brando Giorgi, solo per citarne alcuni



Poi il calo degli ascolti, sempre più pronunciato, qualche cambio di collocazione in palinsesto per tentare di salvare il salvabile e, infine, la chiusura. Se alcuni dei volti di quella serie hanno poi proseguito le loro carriere con ottimi risultati e popolarità (uno su tutti, Alessandro Preziosi), altri protagonisti hanno fatto molta più fatica a ricollocarsi: qualche parte qua e là, ospitate e, per qualcuno, persino lunghi periodi di inattività.



Davide Parenti e "Le Iene", prendendo spunto da un servizio realizzato l'anno scorso sui precari della tv, hanno così deciso, per la prossima stagione del programma (che prende il via il 17 settembre su Italia 1), di riservare uno spazio apposito per una fiction intitolata ironicamente "Sopravvivere", in cui alcuni di loro.